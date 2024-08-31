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Черноморец - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
УПЛ
Второй игровой день 5-го тура чемпионата Украины очным противостоянием будут закрывать "моряки" и "волки". В частности, команда Александра Бабича в Одессе будет принимать подопечных Имада Ашура. Для "Черноморца" это шанс реабилитироваться на смазанный старт сезона, а для "Полесья" – это возможность закрепиться на лидирующих позициях в турнирной таблице.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, пятый тур
31 августа 2024 года. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 18:00 "Полесье"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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