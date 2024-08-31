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Черноморец - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ

Новина українською

Второй игровой день 5-го тура чемпионата Украины очным противостоянием будут закрывать "моряки" и "волки". В частности, команда Александра Бабича в Одессе будет принимать подопечных Имада Ашура. Для "Черноморца" это шанс реабилитироваться на смазанный старт сезона, а для "Полесья" – это возможность закрепиться на лидирующих позициях в турнирной таблице.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, пятый тур

31 августа 2024 года. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 18:00 "Полесье"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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