Вингер Александрии - о 4:3 против Шахтера: Мы очень стремились к этому

В 4-м туре чемпионата Украины "Александрия" дома приняла "Шахтер". Матч завершился со счетом 4:3 в пользу команды Руслана Ротаня.

Вингер "Александрии" Хуан Альвин Безерра прокомментировал этот матч.

Прошла почти неделя после сумасшедшей перестрелки с "Шахтером". Сейчас пришло осознание, что "Александрия" одолела чемпиона?

Как говорят в Бразилии: прошло время, чтобы копейки осели. Это была очень тяжелая игра, противостояла гиганту не только украинского футбола, но и Европы.

По твоему мнению, когда в матче произошел переломный момент?

Замечательный гол Калюжного, который сделал счет 2:2, вдохновил всю команду и вернул нам уверенность в матче, все видят, что мы можем больше.

Последний отрезок матча вам давался достаточно тяжело. Что давало вам сил держаться до финального свистка?

Желание победить каждый раз, когда я выхожу на поле. Я отдаю все от себя, возможно, я могу не так хорошо, как все ожидают, но я отдаю волю к победе, ее никогда не будет недоставать. Это заставило меня преодолеть всю усталость.

Руководство клуба за победу над "Шахтером" выписало премиальные?

Еще нет, но это окупится. То, что они обещают, они всегда выполняют.

"Александрия" взяла максимум очков в трех матчах. Что стало залогом этого результата?

Мы очень стремились к этому. Всегда важно удачно начать чемпионат, набрать как можно больше очков, бороться за верхнюю часть таблицы - желание каждой команды.