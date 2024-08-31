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Карпаты - Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Карпаты - Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Оболонь

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В последний день лета, 31 августа, в рамках пятого тура УПЛ 2024/25 львовские "Карпаты" дома будут принимать полтавскую "Ворсклу".

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Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Ворскла (Полтава) УПЛ Украинская Премьер-лига квиз от UA-Футбол Карпаты (Львов)
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