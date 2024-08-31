Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Оболони примет решение о будущем главного тренера в понедельник
Взял паузу на несколько дней
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Во вчерашнем матче пятого тура УПЛ "Оболонь" дома уступила "Заре" (0:2). После поединка появились слухи об увольнении главного тренера "пивоваров".
ТаТоТаке сообщает, что пока Валерий Иващенко сохраняет за собой должность. Президент "Оболони" Александр Слободян взял паузу до понедельника. Тогда он примет окончательное решение о будущем текущего тренерского штаба.
Прямо сейчас в “Оболони” проходит возобновляемая тренировка (началась – в 10:30). Ею руководит именно Иващенко. После этого игроки получат отпуск до вторника.
В стартовых пяти турах УПЛ "Оболонь" уступила четыре раза и в одном матче сыграла вничью. Киевляне идут на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе два забитых гола и в пассиве 14 пропущенных мячей. Также команда Иващенко прошла "Колос" в рамках предварительного этапа Кубка Украины.
Популярное сейчас
- "Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал
- Трансфер Осимхена в Челси сорвался. Если его не продадут, то он не будет играть в первой команде Наполи
- Санчо стал конкурентом Мудрика в Челси, Стерлинг - в Арсенале, Брентфорд продал форварда за 40 млн евро
- Рух крушит Ингулец, Оболонь в крутом пике. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- У Бойко были варианты в Украине и Молдове, но Денис хотел бы завершить карьеру в Динамо