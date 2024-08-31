Президент Оболони примет решение о будущем главного тренера в понедельник

Во вчерашнем матче пятого тура УПЛ "Оболонь" дома уступила "Заре" (0:2). После поединка появились слухи об увольнении главного тренера "пивоваров".

ТаТоТаке сообщает, что пока Валерий Иващенко сохраняет за собой должность. Президент "Оболони" Александр Слободян взял паузу до понедельника. Тогда он примет окончательное решение о будущем текущего тренерского штаба.

Прямо сейчас в “Оболони” проходит возобновляемая тренировка (началась – в 10:30). Ею руководит именно Иващенко. После этого игроки получат отпуск до вторника.

В стартовых пяти турах УПЛ "Оболонь" уступила четыре раза и в одном матче сыграла вничью. Киевляне идут на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе два забитых гола и в пассиве 14 пропущенных мячей. Также команда Иващенко прошла "Колос" в рамках предварительного этапа Кубка Украины.