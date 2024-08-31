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Полузащитник Черноморца - об игре против Полесья: Нас с ними ожидает интересная игра
Поделился мыслями о сопернике
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Черноморца" Артем Габелок поделился комментариями по поводу предстоящей игры против "Полесья".
Конечно, "Полесье" - хорошая команда. Житомиряне уверенно вошли в УПЛ и уже в первый сезон получили право играть в еврокубках. В текущее межсезонье они усилились, подписали немало хороших игроков. В общем, такие клубы нужны украинскому футболу. Как и такие горячо любящие футболы президенты. "Полесье" провело мощную игру против "Оболони" (4:0), и они также постепенно налаживают командное взаимодействие. Поэтому, я думаю, нас с ними ожидает интересная игра.
Но с такими соперниками приятно играть в чемпионате, не правда ли?
Конечно, 100%. Для болельщиков наш матч точно будет интересен.
Напомним, матч начнется в 18.00.
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