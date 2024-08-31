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Краснопир: Рух прессинговал соперника, забирал мяч, проводил быстрые атаки и это принесло положительный результат
Краснопор забил дважды и вышел на первое место в списке бомбардиров
Фото: Рух
В матче 5-го тура УПЛ львовский "Рух" обыграл "Ингулец" со счетом 5:0. Нападающий львовской команды Игорь Краснопир прокомментировал разгромную победу своей команды.
"В первом тайме команде не все удавалось на поле. Мне было трудно, ведь я мало встречался с мячом, не давал достаточной динамики своими открываниями для партнеров. Во второй половине игры команда перестроилась, я стал чаще взаимодействовать с партнерами и начали появляться моменты. Мы давили на "Ингулец", не давали сопернику времени на размышления и не позволяли много работать с мячом, накрывали его. В эти моменты появлялись зоны, "Рух" прессинговал соперника, забирал мяч, проводил быстрые атаки и это принесло положительный результат.
Виталий Холод запустил "свечу", а я не выключился из игрового эпизода - удалось сделать хорошее первое касание, после чего продолжил двигаться с мячом вперед, ударить по воротам и забить гол. А второй мой гол это полностью заслуга Ильи Квасницы: он все сделал в этом моменте и отдал такую передачу, что мне осталось только подставить ногу.
Очень благодарен болельщикам, ведь очень приятно слышать, когда они выкрикивают мою фамилию, это безумная мотивация. Хочется, конечно, забивать еще больше и реализовывать все свои моменты, но я доволен и тем, что есть сейчас. Если честно, то не ставлю перед собой конкретных целей по количеству голов - хочется быть заряженным на каждый матч и получать удовольствие от игры. У меня есть хорошая возможность учиться и совершенствоваться, улучшать свою игру во многих аспектах, исправлять определенные недостатки", — сказал нападающий.
Напомним, в следующем туре "Рух" сыграет против "Ворсклы" 14 сентября.
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