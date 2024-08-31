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Артём Габелок подтвердил свой конфликт с бывшим тренером харьковской команды Виктором Скрипником

Премьер-лига

Конфликт стал причиной ухода из команды

Артём Габелок подтвердил свой конфликт с бывшим тренером харьковской команды Виктором Скрипником

Фото: ФК Металіст 1925

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Бывший полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок поделился информацией о конфликте с Виктором Скрипником.

В какой момент к вам пришло осознание, что вы покинете "Металлист 1925"?

У нас был небольшой конфликт с Виктором Скрипником. Мы не нашли общего языка и в конце чемпионата, весной, я уже понимал, что летом буду искать новую команду. Поэтому был готовым к этому.

Если не секрет, в чем природа конфликта с Виктором Скрипником?

Это обычные рабочие моменты. Такое случается. Мы имели разные взгляды, я понимал, что в будущем нужно будет искать себе новый клуб.

Напомним, в настоящее время Габелок выступает за одесский "Черноморец". За этот сезон 29-летний полузащитник принял участие в 4 матчах за одесскую команду, но без результативных действий.

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Виктор Скрипник Артем Габелок
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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