Карпаты – Ворскла: стартовые составы команд

Львовские "Карпаты" и полтавская "Ворскла" сыграют в пятом туре Украинской Премьер-лиги. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Карпаты": Кемкин – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко – Очеретько, Альварес, Чачуа – Подлепенец, Игорь Невес, Шах.

Запасные хозяев: Кинарейкин, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Мельниченко, Стенио, Саков, Педросо.

"Ворскла": Исенко – Крупский, Гучек, Черноморец, Корниенко – Павлюк, Скляр, Челядин – Кане, Ковталюк, Мякушко.

Запасные гостей: Ермолов, Пердута, Черныш, Ономиго, Ндукве, Хрипчук, Нестеренко, Бацула.

Перед этим поединком "Карпаты" занимают 10 место в УПЛ, а "Ворскла" идет на девятой строчке.

Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.