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Назар Русяк - о своем дебюте в составе Руха: Не ожидал, что мне дадут сыграть

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Счастлив своим дебютом

Назар Русяк - о своем дебюте в составе Руха: Не ожидал, что мне дадут сыграть

ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Назар Русяк поделился эмоциями от своего дебюта в составе первой команды в УПЛ.

"Не ожидал, что мне дадут сыграть с "Ингульцом" в УПЛ. Благодарен Виталию Пономареву за доверие и возможность дебютировать за первую команду на таком высоком уровне. Также хочу поблагодарить команду за поддержку - благодаря этому я не переживал, когда выходил на поле, и все было хорошо.

Да, в команде сейчас есть травмированные футболисты. Но это шанс для молодых игроков проявить себя и нам надо им воспользоваться. Тренерский штаб доверяет футболистам "Руха-2" и "Руха" U-19, мы это чувствуем и благодарны за это. Каждый из нас получает колоссальный опыт, тренируясь с первой командой, поэтому следует продолжать работать и прогрессировать.

Игра в принципе складывалась так, как мы и ожидали. "Руху" многое удавалось и мы преобладали над соперником. Но такой крупный счет все же стал неожиданностью", — сказал Русяк.

Напомним, Русяк в 2020 году перешел свободным агентом в "Рух" U-19. За прошлый сезон полузащитник отыграл 16 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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