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Карпаты открыли счет в матче против Ворсклы: второй гол в сезоне забил 19-летний Шах - ВИДЕО
Замкнул прострел ветерана львовского футбола
Фото: ФК Карпати
"Карпаты" и "Ворскла" встречаются в рамках пятого тура УПЛ. Счет в этом матче был открыт уже на 15-й минуте.
Амвросий Чачуа принял мяч на правом фланге и прострелил низом в штрафную. Круглый прошел через целую когорту футболистов и дошел до левого вингера Шаха – тот замкнул передачу в ворота.
Это второй гол для 19-летнего воспитанника "Карпат" в этом сезоне. Артур также отмечался в матче против "Кривбасса". Чачуа оформил третье результативное действие в текущем чемпионате: к двум голам добавил ассист.
За ходом событий матч следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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