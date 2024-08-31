Карпаты открыли счет в матче против Ворсклы: второй гол в сезоне забил 19-летний Шах - ВИДЕО

"Карпаты" и "Ворскла" встречаются в рамках пятого тура УПЛ. Счет в этом матче был открыт уже на 15-й минуте.

Амвросий Чачуа принял мяч на правом фланге и прострелил низом в штрафную. Круглый прошел через целую когорту футболистов и дошел до левого вингера Шаха – тот замкнул передачу в ворота.

Это второй гол для 19-летнего воспитанника "Карпат" в этом сезоне. Артур также отмечался в матче против "Кривбасса". Чачуа оформил третье результативное действие в текущем чемпионате: к двум голам добавил ассист.

За ходом событий матч следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.