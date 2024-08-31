  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты открыли счет в матче против Ворсклы: второй гол в сезоне забил 19-летний Шах - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты открыли счет в матче против Ворсклы: второй гол в сезоне забил 19-летний Шах - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Замкнул прострел ветерана львовского футбола

Карпаты открыли счет в матче против Ворсклы: второй гол в сезоне забил 19-летний Шах - ВИДЕО

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

"Карпаты" и "Ворскла" встречаются в рамках пятого тура УПЛ. Счет в этом матче был открыт уже на 15-й минуте.

Амвросий Чачуа принял мяч на правом фланге и прострелил низом в штрафную. Круглый прошел через целую когорту футболистов и дошел до левого вингера Шаха – тот замкнул передачу в ворота.

Это второй гол для 19-летнего воспитанника "Карпат" в этом сезоне. Артур также отмечался в матче против "Кривбасса". Чачуа оформил третье результативное действие в текущем чемпионате: к двум голам добавил ассист.

За ходом событий матч следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Карпаты - Ворскла 1:1. Львовяне снова упускают победу
yellow-arrow
Александрия – Колос: стартовые составы на матч
yellow-arrow
Лидер против аутсайдера. Александрия - Колос. Текстовая трансляция матча УПЛ
Ворскла (Полтава) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости