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Колос укрепил состав венесуэльским форвардом
Джованни Боливаром
Getty Images/Global Images Ukraine
"Колос" подписал венесуэльского форварда "Альбасете Баломпье" Джованни Боливар.
По имеющейся информации, нападающий будет играть за "Колос" на правах аренды до конца этого сезона. Отмечается, что в контракте есть пункт о праве выкупа.
Добавим, что 22-летний Боливар является воспитанником венесуэльского клуба "Депортиво Ла-Гуайра". В квалификации Олимпиады-2024 форвард забил 3 гола в 7 матчах за сборную Венесуэлы U-23.
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Источник:AlbaceteBalompie
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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lynaveta
31.08.2024 в 14:06
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