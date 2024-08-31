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Колос укрепил состав венесуэльским форвардом

Премьер-лига

Джованни Боливаром

Колос укрепил состав венесуэльским форвардом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Колос" подписал венесуэльского форварда "Альбасете Баломпье" Джованни Боливар.

По имеющейся информации, нападающий будет играть за "Колос" на правах аренды до конца этого сезона. Отмечается, что в контракте есть пункт о праве выкупа.

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Добавим, что 22-летний Боливар является воспитанником венесуэльского клуба "Депортиво Ла-Гуайра". В квалификации Олимпиады-2024 форвард забил 3 гола в 7 матчах за сборную Венесуэлы U-23.

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Источник:
AlbaceteBalompie
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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lynaveta
31.08.2024 в 14:06
Гоніть вже, поки не пізно
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Комментарии 1
lynaveta
31.08.2024 в 14:06
Гоніть вже, поки не пізно
Ответить
0
0

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