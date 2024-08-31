Колос укрепил состав венесуэльским форвардом

"Колос" подписал венесуэльского форварда "Альбасете Баломпье" Джованни Боливар.

По имеющейся информации, нападающий будет играть за "Колос" на правах аренды до конца этого сезона. Отмечается, что в контракте есть пункт о праве выкупа.

Добавим, что 22-летний Боливар является воспитанником венесуэльского клуба "Депортиво Ла-Гуайра". В квалификации Олимпиады-2024 форвард забил 3 гола в 7 матчах за сборную Венесуэлы U-23.