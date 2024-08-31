Зинченко второй раз подряд начнет матч Арсенала на скамье для запасных

“Арсенал” и “Брайтон” сыграют в рамках третьего тура АПЛ. Александр Зинченко начнет этот матч на скамейке для запасных.

Украинец второй раз подряд не попал в стартовый состав. Он сыграл 69 минут в матче первого тура против "Вулверхэмптона", а во втором туре с "Астон Виллой" сидел на скамье для запасных.

Перед этим матчем “Брайтон” идет на втором месте, а “Арсенал” расположился на третьей позиции. У обеих команд по шесть очков.

Поединок начнется в 14:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.