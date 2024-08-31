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Зинченко второй раз подряд начнет матч Арсенала на скамье для запасных
В соперниках – "чайки"
Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” и “Брайтон” сыграют в рамках третьего тура АПЛ. Александр Зинченко начнет этот матч на скамейке для запасных.
Украинец второй раз подряд не попал в стартовый состав. Он сыграл 69 минут в матче первого тура против "Вулверхэмптона", а во втором туре с "Астон Виллой" сидел на скамье для запасных.
Перед этим матчем “Брайтон” идет на втором месте, а “Арсенал” расположился на третьей позиции. У обеих команд по шесть очков.
Поединок начнется в 14:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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