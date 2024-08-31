Черноморец будет без еще одного легионера: покинул Одессу из-за воздушных тревог

Потенциальный новичок "Черноморца" Фернандо Маседо решил покинуть Украину и не подписывать контракт с "моряками". Об этом сообщает ТаТоТаке.

19-летний вингер уже находился в Одессе, но после нескольких воздушных тревог бразилец принял решение покинуть город. Также на это повлияла всеобщая напряженная военная ситуация.

Ранее Маседо представлял "Шеффилд Юнайтед" и выступал за его молодежную команду.

За одесситов выступают два бразильца: Педро Нету и Кайо Гомес. Они присоединились к команде этим летом.