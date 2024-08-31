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Черноморец будет без еще одного легионера: покинул Одессу из-за воздушных тревог
Даже не подписав контракт
Фото: ФК Шеффілд Юнайтед
Потенциальный новичок "Черноморца" Фернандо Маседо решил покинуть Украину и не подписывать контракт с "моряками". Об этом сообщает ТаТоТаке.
19-летний вингер уже находился в Одессе, но после нескольких воздушных тревог бразилец принял решение покинуть город. Также на это повлияла всеобщая напряженная военная ситуация.
Ранее Маседо представлял "Шеффилд Юнайтед" и выступал за его молодежную команду.
За одесситов выступают два бразильца: Педро Нету и Кайо Гомес. Они присоединились к команде этим летом.
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