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Черноморец будет без еще одного легионера: покинул Одессу из-за воздушных тревог

Премьер-лига

Даже не подписав контракт

Черноморец будет без еще одного легионера: покинул Одессу из-за воздушных тревог

Фото: ФК Шеффілд Юнайтед

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Потенциальный новичок "Черноморца" Фернандо Маседо решил покинуть Украину и не подписывать контракт с "моряками". Об этом сообщает ТаТоТаке.

19-летний вингер уже находился в Одессе, но после нескольких воздушных тревог бразилец принял решение покинуть город. Также на это повлияла всеобщая напряженная военная ситуация.

Ранее Маседо представлял "Шеффилд Юнайтед" и выступал за его молодежную команду.

За одесситов выступают два бразильца: Педро Нету и Кайо Гомес. Они присоединились к команде этим летом.

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Черноморец (Одесса) Воздушная тревога
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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килия12 (Одесса)
31.08.2024 в 14:25
Шеф, все пропало! Клиент уезжает!..Гипс снимают!.. Я убью его!.. Наши... Ваши... Погибло!
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Комментарии 1
килия12 (Одесса)
31.08.2024 в 14:25
Шеф, все пропало! Клиент уезжает!..Гипс снимают!.. Я убью его!.. Наши... Ваши... Погибло!
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