УПЛ. Карпаты - Ворскла 1:1. Львовяне снова упускают победу

В третьем туре подряд "Карпаты" забивают первыми, но остаются без победы. После первого тайма казалось, что шансов у Полтавы будет не так много – новичок лиги выглядел целостнее и интереснее. Однако во второй половине игре "Ворскла" включилась, и уже хозяевам пришлось отбиваться. В итоге – справедливая ничья.

Почему "Карпат" не хватает на весь матч? Возможно дела в наивности, неумении распределить свои силы на полную дистанцию? Или же допускает и ошибки тренерский штаб львовян, которому не удается реагировать на то, как соперник меняет характер игры? Как бы там ни было, "Карпаты" не выглядят безнадежной командой, но и стабильности и класса тоже пока не хватает.

Украинская Премьер-лига 2024/25, пятый тур. Львов, "Украина"

"Карпаты" Львов – "Ворскла" Полтава 1:1

Голы: Шах 15 – Скляр 57

"Карпаты": Кемкин – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко – Очеретько, Альварес, Чачуа – Пидлепенец (Кузык 81), Невес (Костенко 64), Шах (Стенио 65)

"Ворскла": Исенко – Крупский, Гучек, Черноморец, Корниенко (Бацула 46) – Павлюк (Хрипчук 81), Скляр (Нестеренко 81), Челядин – Кане (Ндукве 76), Ковталюк (Иеде 59), Мякушко

Предупреждения: Мирошниченко 84 – Ковталюк 54