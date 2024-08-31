  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла сравняла счет в матче против Карпат: Скляр забил в ответ – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла сравняла счет в матче против Карпат: Скляр забил в ответ – ВИДЕО

Премьер-лига

Теперь сыграл опыт

Ворскла сравняла счет в матче против Карпат: Скляр забил в ответ – ВИДЕО

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

"Карпаты" и "Ворскла" встречаются в пятом туре Украинской Премьер-лиги. На 57 минуте полтавчане сравняли счет во Львове.

После навеса Бацулы с левого фланга Крупский головой сбросил мяч в центр. Оттуда в одно касание в падении пробил Скляр.

Для 33-летнего полузащитника это первый гол в этом сезоне.

За ходом дальнейших событий в матче следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Карпаты - Ворскла 1:1. Львовяне снова упускают победу
yellow-arrow
Александрия – Колос: стартовые составы на матч
yellow-arrow
Лидер против аутсайдера. Александрия - Колос. Текстовая трансляция матча УПЛ
Ворскла (Полтава) Александр Скляр Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости