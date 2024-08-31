Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла сравняла счет в матче против Карпат: Скляр забил в ответ – ВИДЕО
Теперь сыграл опыт
Фото: ФК Ворскла
"Карпаты" и "Ворскла" встречаются в пятом туре Украинской Премьер-лиги. На 57 минуте полтавчане сравняли счет во Львове.
После навеса Бацулы с левого фланга Крупский головой сбросил мяч в центр. Оттуда в одно касание в падении пробил Скляр.
Для 33-летнего полузащитника это первый гол в этом сезоне.
За ходом дальнейших событий в матче следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал
- Трансфер Осимхена в Челси сорвался. Если его не продадут, то он не будет играть в первой команде Наполи
- Санчо стал конкурентом Мудрика в Челси, Стерлинг - в Арсенале, Брентфорд продал форварда за 40 млн евро
- Впервые в истории - единый телепул. Заря и Динамо официально присоединились к УПЛ ТВ
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- "Лобановский ходил вдоль двух полей и смотрел, как проходит занятие". Святослав Сирота - о своем периоде за Динамо Киев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн