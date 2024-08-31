Ворскла сравняла счет в матче против Карпат: Скляр забил в ответ – ВИДЕО

"Карпаты" и "Ворскла" встречаются в пятом туре Украинской Премьер-лиги. На 57 минуте полтавчане сравняли счет во Львове.

После навеса Бацулы с левого фланга Крупский головой сбросил мяч в центр. Оттуда в одно касание в падении пробил Скляр.

Для 33-летнего полузащитника это первый гол в этом сезоне.

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