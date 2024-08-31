Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия – Колос: стартовые составы на матч
Команда Ротаня против коллектива Поздеева
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В матче пятого тура чемпионата Украины "Александрия" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Александрия": Ермаков – Кравченко, Ковалец, Калюжный, Шулянский, Мартынюк, Копина, Шабанов, Беззера, Шостак, Филиппов
- Запасные хозяев: Шевченко, Макаренко, Костышин, Мышнев, Логинов, Ващенко, Скорко, Джевани, Кампос, Смирный, Козак, Погорелый
- "Колос": Горох – Цуриков, Бондаренко, Шершень, Демченко, Поправка, Ореховский, Гагно, Третьяков, Великан, Паулаускас
- Запасные гостей: Пахолюк, Мысак, Кукош, Бурда, Криворучко, Ильин, Гусол, Денисенко, Салабай, Безбородько
Перед встречей "Александрия" лидирует в УПЛ с максимально возможными девятью очками за три матча. "Колос" провел уже четыре поединка и идет на 15 месте с двумя зачетными баллами в активе.
Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sandra777 (Львів)
31.08.2024 в 14:59
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал
- Трансфер Осимхена в Челси сорвался. Если его не продадут, то он не будет играть в первой команде Наполи
- Санчо стал конкурентом Мудрика в Челси, Стерлинг - в Арсенале, Брентфорд продал форварда за 40 млн евро
- "Распиаренный и никакой". Сабо подверг жесткой критике двух лидеров Динамо
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- У Бойко были варианты в Украине и Молдове, но Денис хотел бы завершить карьеру в Динамо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1