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Александрия – Колос: стартовые составы на матч

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Александрия – Колос: стартовые составы на матч

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
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В матче пятого тура чемпионата Украины "Александрия" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Александрия": Ермаков – Кравченко, Ковалец, Калюжный, Шулянский, Мартынюк, Копина, Шабанов, Беззера, Шостак, Филиппов
  • Запасные хозяев: Шевченко, Макаренко, Костышин, Мышнев, Логинов, Ващенко, Скорко, Джевани, Кампос, Смирный, Козак, Погорелый
  • "Колос": Горох – Цуриков, Бондаренко, Шершень, Демченко, Поправка, Ореховский, Гагно, Третьяков, Великан, Паулаускас
  • Запасные гостей: Пахолюк, Мысак, Кукош, Бурда, Криворучко, Ильин, Гусол, Денисенко, Салабай, Безбородько

Перед встречей "Александрия" лидирует в УПЛ с максимально возможными девятью очками за три матча. "Колос" провел уже четыре поединка и идет на 15 месте с двумя зачетными баллами в активе.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Комментарии
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Sandra777 (Львів)
31.08.2024 в 14:59
А шо можна так в дома грати ?чого виходили на 2 тайм ?
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Комментарии 1
Sandra777 (Львів)
31.08.2024 в 14:59
А шо можна так в дома грати ?чого виходили на 2 тайм ?
Ответить
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