Александрия – Колос: стартовые составы на матч

В матче пятого тура чемпионата Украины "Александрия" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Александрия" : Ермаков – Кравченко, Ковалец, Калюжный, Шулянский, Мартынюк, Копина, Шабанов, Беззера, Шостак, Филиппов

: Ермаков – Кравченко, Ковалец, Калюжный, Шулянский, Мартынюк, Копина, Шабанов, Беззера, Шостак, Филиппов Запасные хозяев: Шевченко, Макаренко, Костышин, Мышнев, Логинов, Ващенко, Скорко, Джевани, Кампос, Смирный, Козак, Погорелый

"Колос" : Горох – Цуриков, Бондаренко, Шершень, Демченко, Поправка, Ореховский, Гагно, Третьяков, Великан, Паулаускас

: Горох – Цуриков, Бондаренко, Шершень, Демченко, Поправка, Ореховский, Гагно, Третьяков, Великан, Паулаускас Запасные гостей: Пахолюк, Мысак, Кукош, Бурда, Криворучко, Ильин, Гусол, Денисенко, Салабай, Безбородько

Перед встречей "Александрия" лидирует в УПЛ с максимально возможными девятью очками за три матча. "Колос" провел уже четыре поединка и идет на 15 месте с двумя зачетными баллами в активе.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.