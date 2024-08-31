УПЛ. Александрия - Колос 2:1. Продолжение триумфальной серии

VBET Лига. 5-й тур

31 августа. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

"Александрия" – "Колос" 2:1

Голы: Ковалец 15, Джевани 73 - Гусол 76

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк, Шостак (Смирный 62), Калюжный, Ковалец (Костышин 80), Безерра (Мишнев 80), Шулянский (Джевани 63), Филиппов (Логинов 90+3)

"Колос": Горох, Поправка, Шершень, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ориховский (Криворучко 60), Велетень (Ильин 60), Третьяков (Гусол 60), Паулаускас

Предупреждения: Калюжный 78, Смирный 83 - Велетень 10, Цуриков 24, Криворучко 79

В первые десять минут "Александрия" имела тотальное преимущество по владению мячом, но первую опасность у ворот гостей удалось создать немного позднее: Беззера обыгрался с Филипповым, и после отскока от соперника пробил с острого угла - Горох был на месте.

Впрочем, уже через пару атак хозяева отличились первым голом. После навеса с углового, мяч оказался прямо в ногах у Ковальцу, и Кирилл с пары метров растрелял ворота "Колоса". Третий результативный удар для хавбека в сезоне - это больше, чем за всю прошлую кампанию.

К экватору первого тайма свой момент создали у ковалёвцы. Ориховский оказался на очень выгодной ударной позиции, но пробил в Шабанова. Далее мяч отскочил к Велетню, но Владислав на добивании ударил по воробьям.

После 30 сыгранных минут у "Колоса" наконец начали проявляться ростки командной игры, но создать что-то опасное до перерыва так и не вышло.





В то же время, ещё один раз забить могла "Александрия". Шулянский прорвался по левому флангу, прострелил на Безерру, но бразилец немного не успел на замыкании.

Первая половина второго тайма прошла весьма скучно, без обострений и с большим количеством борьбы.





Явно оживил игру выход Джевани. Сперва вингер совершил сольный проход к воротам "Колоса", но не сумел переиграть Гороха. Однако, уже в следующей атаке бразильский легионер, выбежав из-за спины Цурикова, головой успешно замкнул навес Мартынюка.

В следующей атаке чуть не довёл счёт до разгромного Филиппов, но Александру немного не хватило точности. А вот кому её хватило, так это Гусолу. 18-летний полузащитник обыгрался с Цуриковым, и красиво закинул мяч в девятку, подарив гостям надежду на спасение.

Тем не менее, до конца встречи к забитому голу была ближе "Александрия", нежели уступающий по счёту "Колос".



Таким образом, подопечным Ротаня точно удастся уйти на международную паузу в роли лидера чемпионата. Ещё и со 100%-ным показателем с 4 победами в 4 матчах. "Колос", в свою очередь, всё так же останется на 15-м месте турнирной таблицы УПЛ, вне зависимоси от дальнейших результатов 5-го тура.