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Новичок ЛНЗ: Надеюсь, что все будет хорошо как для меня, так и для ЛНЗ, чтобы продолжить выигрывать как можно больше матчей
Дал свое первое интервью в Украине
instagram.com/osamakhalaila9
Черкасский "ЛНЗ" официально объявил о подписании израильского форварда Осамы Халайла.
Новичок прокомментировал свой переход в украинский клуб для пресс-службы "ЛНЗ".
"Я счастлив быть в этом клубе. Надеюсь, что все будет хорошо как для меня, так и для "ЛНЗ", чтобы продолжить выигрывать как можно больше матчей. Мне нужно побольше поработать тут, чтобы встроится в команду. Два дня тренировок прошли хорошо. Я надеюсь, что буду играть.
Здесь хороши ребята и хороший тренировочный центр. Мы сделаем все, чтобы принести победы нашим болельщикам и завершить сезон на высокой позиции. Я сделаю все для своей команды. Мы надеемся получить как можно больше побед во всех матчах", — сказал Халайла.
Напомним, Халайла является лучшим бомбардиром клуба "Габала" в сезоне 23/24. За 40 матчей он забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
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