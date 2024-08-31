Новичок ЛНЗ: Надеюсь, что все будет хорошо как для меня, так и для ЛНЗ, чтобы продолжить выигрывать как можно больше матчей

Черкасский "ЛНЗ" официально объявил о подписании израильского форварда Осамы Халайла.

Новичок прокомментировал свой переход в украинский клуб для пресс-службы "ЛНЗ".

"Я счастлив быть в этом клубе. Надеюсь, что все будет хорошо как для меня, так и для "ЛНЗ", чтобы продолжить выигрывать как можно больше матчей. Мне нужно побольше поработать тут, чтобы встроится в команду. Два дня тренировок прошли хорошо. Я надеюсь, что буду играть.

Здесь хороши ребята и хороший тренировочный центр. Мы сделаем все, чтобы принести победы нашим болельщикам и завершить сезон на высокой позиции. Я сделаю все для своей команды. Мы надеемся получить как можно больше побед во всех матчах", — сказал Халайла.