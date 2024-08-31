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Верес - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Верес - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Верес

Новина українською

Первый день сентября ознаменуется очным противостоянием команд Олега Шандрука и Виталия Первака. Ровенский "Верес" в домашних стенах будет принимать дебютанта УПЛ в лице "Левого Берега".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом туре ровенчане и киевляне одержали свои первые победы в этой кампании чемпионата Украины. А для "аистов" этот триумф стал вообще первым для клуба в рамках элитного украинского дивизиона.

Поединок 5-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 1-го сентября 2024-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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