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Верес - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото - Верес
Первый день сентября ознаменуется очным противостоянием команд Олега Шандрука и Виталия Первака. Ровенский "Верес" в домашних стенах будет принимать дебютанта УПЛ в лице "Левого Берега".
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В прошлом туре ровенчане и киевляне одержали свои первые победы в этой кампании чемпионата Украины. А для "аистов" этот триумф стал вообще первым для клуба в рамках элитного украинского дивизиона.
Поединок 5-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 1-го сентября 2024-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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