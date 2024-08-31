Александрия открыла счет в матче против Колоса на 15 минуте – ВИДЕО

"Александрия" и "Колос" на стадионе "Ника" встречаются в пятом туре чемпионата Украины. Счет в этой встрече был открыт на 15-й минуте.

После подачи от углового флажка мяч дошел до Кирилла Ковальца. Он принял круглого бедром и вторым касанием пробил мимо голкипера.

Это третий гол Ковальца в нынешнем сезоне. Также он отмечался в воротах ЛНЗ и "Зари".

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