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Александрия открыла счет в матче против Колоса на 15 минуте – ВИДЕО
Помог угловой
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" и "Колос" на стадионе "Ника" встречаются в пятом туре чемпионата Украины. Счет в этой встрече был открыт на 15-й минуте.
После подачи от углового флажка мяч дошел до Кирилла Ковальца. Он принял круглого бедром и вторым касанием пробил мимо голкипера.
Это третий гол Ковальца в нынешнем сезоне. Также он отмечался в воротах ЛНЗ и "Зари".
За ходом дальнейших событий встречи следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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