Лупашко - после ничьей с Ворсклой: Многие вчера играли еще в Первой лиге, поэтому нужно работать над психологией

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал ничью с "Ворсклой" (1:1) в 5-м туре УПЛ.

- Сегодня было два разных тайма. Какие у вас впечатления от матча?

- Если рассматривать первый тайм, то, конечно, впечатления не очень положительные. Команда, которая настолько доминирует в первом тайме не должна терять такую игру. Это касается нашей физической подготовки, нашей психологии. Мы делаем шаги вперед, но повторюсь - если мы входим в игру и имеем такое преимущество, то это что-то значит. Ребята могут выполнять поставленные задачи и понимают свою роль на футбольном поле. Такие матчи мы не должны отпускать. Мы должны дожимать соперника и создавать еще моменты. Но произошло так, как произошло.

- После матчей "Карпат" складывается впечатление, что вы - команда одного тайма. Во время международной паузы на матчи национальных сборных вы планируете улучшать физические кондиции? Сегодня вы потеряли зачетные баллы или заработали?

- В любом случае, если мы заработали баллы, то это хорошо. Это риторический вопрос. А относительно физического состояния... Бесспорно, мы должны улучшать его и мы будем над этим работать. Чтобы мы не останавливались, а продолжали давить на протяжении всей игры. Когда мы создаем давление и высоко прессингуем, то видим насколько трудно соперникам. Несмотря на все, не нужно забывать, что мы - команда-дебютант. Мы вышли из Первой лиги и должны играть против "Ворсклы", которая уже провела двадцать сезонов подряд в элитном дивизионе. Соперник закрылся на своей части поля и отказался прессинговать, ведь понимал, что на протяжении всего матча это делать будет трудно. Повторюсь, многие вчера играли еще в Первой лиге, поэтому нужно работать над психологией. Мы не должны бояться развивать свое преимущество.

- Какова причина того, что команда недостаточно готова в физическом плане?

- Мы начали работать с игроками довольно поздно. Предыдущий тренерский штаб готовил команду под свои требования, под свое видение футбола. Считаю, после их работы физическое состояние игроков было неплохое. Но специфика игры нашего тренерского штаба другая, поэтому нужно работать над выносливостью совсем другого характера. Нам нужно выполнять больше работы над рывками, больше спринтов, больше работы над стартовой скоростью. Эти аспекты нужно подтягивать.