3 очка почти в кармане. Александрия забила второй гол Колосу

В матче 5-го тура УПЛ между "Александрией" и "Колосом" счет стал 2:0. На 74-й минуте преимущество горожан удвоил Джевани.

Легионер хозяев прекрасно ворвался в штрафную площадь соперника, воспользовавшись подачей Мартынюка.

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