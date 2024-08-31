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3 очка почти в кармане. Александрия забила второй гол Колосу

Премьер-лига
Обновлено

Ковалевцы никак не найдут игру

3 очка почти в кармане. Александрия забила второй гол Колосу

ФК "Олександрія" / Автор невідомий

Новина українською

В матче 5-го тура УПЛ между "Александрией" и "Колосом" счет стал 2:0. На 74-й минуте преимущество горожан удвоил Джевани.

Легионер хозяев прекрасно ворвался в штрафную площадь соперника, воспользовавшись подачей Мартынюка.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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