Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
3 очка почти в кармане. Александрия забила второй гол Колосу
Ковалевцы никак не найдут игру
ФК "Олександрія" / Автор невідомий
В матче 5-го тура УПЛ между "Александрией" и "Колосом" счет стал 2:0. На 74-й минуте преимущество горожан удвоил Джевани.
Легионер хозяев прекрасно ворвался в штрафную площадь соперника, воспользовавшись подачей Мартынюка.
Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Лобановский ходил вдоль двух полей и смотрел, как проходит занятие". Святослав Сирота - о своем периоде за Динамо Киев
- "Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал
- Пять голов от Руха, Русол в Карпатах и соперники Динамо в ЛЕ. Главные новости за 30 августа
- "Распиаренный и никакой". Сабо подверг жесткой критике двух лидеров Динамо
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Черноморец будет без еще одного легионера: покинул Одессу из-за воздушных тревог
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн