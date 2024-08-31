Моряки приглашают волков на палубу. Черноморец – Полесье: стартовые составы на матч

На стадионе "черно-синих" состоится встреча 5-го тура между хозяевами и одним из лидеров первенства. Александр Бабич и Имад Ашур определились со списком игроков, которые выйдут на поле с первых минут:

Черноморец : Рудько, Ермаков, Удод, Бутко, Гомес, Шпорн, Габелок, Билошевский, Петряк, Попов, Хобленко

: Рудько, Ермаков, Удод, Бутко, Гомес, Шпорн, Габелок, Билошевский, Петряк, Попов, Хобленко Запасные: Вичный, Васильев, Лотоцкий, Калин, Хромей, Янович, Нету, Пшеничнюк, Янаков, Сигеев, Кысиль

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Полесье : Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Тейлор, Бабенко (К), Крушинский, Таллес, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао

: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Тейлор, Бабенко (К), Крушинский, Таллес, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао Запасные: Кудрик, Поспелов, Матич, Майсурадзе, Смоляков, Томандзото, Леднев, Мустафаев, Макуана, Шастал, Луифер, Бристрич