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Моряки приглашают волков на палубу. Черноморец – Полесье: стартовые составы на матч

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Моряки приглашают волков на палубу. Черноморец – Полесье: стартовые составы на матч

Фото - Полісся

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На стадионе "черно-синих" состоится встреча 5-го тура между хозяевами и одним из лидеров первенства. Александр Бабич и Имад Ашур определились со списком игроков, которые выйдут на поле с первых минут:

  • Черноморец: Рудько, Ермаков, Удод, Бутко, Гомес, Шпорн, Габелок, Билошевский, Петряк, Попов, Хобленко
  • Запасные: Вичный, Васильев, Лотоцкий, Калин, Хромей, Янович, Нету, Пшеничнюк, Янаков, Сигеев, Кысиль
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  • Полесье: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Тейлор, Бабенко (К), Крушинский, Таллес, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао
  • Запасные: Кудрик, Поспелов, Матич, Майсурадзе, Смоляков, Томандзото, Леднев, Мустафаев, Макуана, Шастал, Луифер, Бристрич

Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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