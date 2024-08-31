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Долганский: Атмосфера уверенности в нашей команде только формируется
Сегодня Ворскла сыграла вничью
vorskla.com.ua
Главный тренер "Ворсклы" Сергей Долганский прокомментировал ничью с "Карпатами" (1:1) в 5-м туре УПЛ на послематчевой пресс-конференции.
- Я зашел в раздевалку после матча - у нас была тишина. Я понимаю, что мои игроки не довольны результатом. Мы хотели от этого поединка большего.
- Почему первый тайм в исполнении "Ворсклы" так существенно отличался от второго?
- Сейчас у нас продолжается становление коллектива. От нас ушло девять игроков и на замену пришли новые футболисты. Атмосфера уверенности в нашей команде только формируется. Во многих матчах мы пытаемся привыкнуть к игре, друг к другу. У моих игроков бывают ошибки, которые приводят к опасным моментам в наши ворота. Мы теряем уверенность и нам просто нужно время, чтобы ее вернуть. Это не первая такая игра. Мы работаем над ментальностью и другими факторами.
- Какая задача стоит перед командой в этом сезоне?
- Руководство озвучило задачу - это выход в еврокубки.
- С этим подбором футболистов удастся достичь таких целей?
- Я говорю своим игрокам, что цели нужно ставить. Без цели нет смысла играть. Когда она есть, то ты к этому стремишься. Всегда нужно стараться достичь максимума. Надо пройти этот путь и выложиться на полную.
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