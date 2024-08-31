Стартовый нокдаун. Полесье забило Черноморцу дважды за 8 минут

Уже на 3-й минуте матча "волки" реализовали пенальти – Александр Назаренко уверенно забил с точки.

На 8-й минуте автор гола добавил ассист – отличился Кауа Пайшау.

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Назаренко нанес 5 точных ударов в начале сезона и единолично возглавляет гонку бомбардиров. Его бразильский партнер по команде записал на свой счет первое результативное действие в текущем розыгрыше УПЛ.