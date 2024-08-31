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Стартовый нокдаун. Полесье забило Черноморцу дважды за 8 минут

Премьер-лига
Обновлено

Трудный старт для моряков

Стартовый нокдаун. Полесье забило Черноморцу дважды за 8 минут

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Уже на 3-й минуте матча "волки" реализовали пенальти – Александр Назаренко уверенно забил с точки.

На 8-й минуте автор гола добавил ассист – отличился Кауа Пайшау.

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Назаренко нанес 5 точных ударов в начале сезона и единолично возглавляет гонку бомбардиров. Его бразильский партнер по команде записал на свой счет первое результативное действие в текущем розыгрыше УПЛ.

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Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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