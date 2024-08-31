УПЛ. Черноморец - Полесье 1:4. Не пошло у Бабича в Одессе

"Моряки" вошли в игру очень "добротно".. Можно даже сказать "феерично". Уже на третьей минуте встречи пенальти в свои ворота привез Ермаков. 11-метровый взялся исполнять Назаренко и спокойно развел мяч и Рудько по разным углам. Этого было мало и через несколько минут одесситы привезли второй раз. Снова со знаком минус отличился Ермаков. Вышеупомянутый Назаренко в высоком прессинге перехватил мяч и отдал на Пайшао, а 20-летний бразилец прошил ближний угол.

Казалось, ну теперь точно подопечные Александра Бабича проснутся. Однако, особым образом ничего не изменилось. "Полесье" продолжало плести кружева вокруг штрафной площадки хозяев и контролировать мяч. На экваторе первого тайма "Черноморец" имел прекрасную возможность, чтобы сократить отставание в счете. Но Габелок с метра умудрился пробить прямо в Волынца.

Больше и вспомнить нечего в исполнении "моряков" в первой половине. Житомиряне же, наоборот, продолжали давить и заработали еще один пенальти - Билошевский на границе штрафной наступил на ногу сопернику. Арбитр поединка в лице Александра Афанасьева долго принимал решение и все-таки обратившись за помощью к VAR указал на отметку. На этот раз уже пробивал Таллес и он не сумел обыграть голкипера хозяев. Впрочем, на добивании ситуацию исправил Гуцуляк.

По сути и по факту игра была сделана. "Черноморец" и так отличался лишь апатичностью и безыдейностью, а тут еще и моральный слом. Пока инициативу на себя на последних секундах не взял капитан одесситов Бутко и испортил идеальный первый тайм "волков". Опытный фулбек получил мяч в правом полуфланге и закрутил в дальнюю "девятку", подарив своей команде надежду на вторую половину матча.

Однако, как показал и второй тайм, удар Богдана был лишь яркой вспышкой, которая выбилась из общей тенденции той же пассивности футболистов "Черноморца".

Учитывая счет подопечные Имада Ашура ощутимо сбавили общий темп, однако даже это не помогало хозяевам что-то придумать конструктивное или креативное впереди. Без преуменьшения, вся игра осталась в первом тайме, во второй половине футболисты обоих коллективов больше выступали статистами, понимая итоговый результат...

А финальную точку в компенсированное к поединку время поставил вышедший на замену Богдан Леднев.Новичок "Полесья" в упор "расстрелял" стража ворот одесской команды после затяжной атаки "волков".

4-е поражение в 5-ти турах для "Черноморца". Откровенно, провальный старт этой кампании. Александру Бабичу срочно нужно что-то менять. Однако, главная проблема даже не в самом результате (точнее его отсутствии), а в том, что пока даже нет четкого понимания того, во что конкретно хочет играть нынешний наставник одесситов и какую игровую стилистику или парадигму исповедовать/строить. Какая-то идейная бездна у "моряков" сейчас, и это обидно.

У "Полесья" ситуация в этом контексте полностью полярная. Уже с уверенностью можно утверждать, что "волки" адаптируются под требования 37-летнего коуча и набирают ход. Житомиряне потеряли очки только в поединке с "Ингульцом", расписав домашнюю ничью. В других играх команда Ашура непременно побеждала.

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

5-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 31-е августа

Одесса, стадион "Черноморец"

Голы: Бутко 45+4 - Назаренко 3 (пенальти), Пайшао 8, Гуцуляк 35, Леднев 90+6

"Черноморец": Рудько - Бутко, Удод, Ермаков (Кисель 46), Кайо - Габелок, Белошевский, Шпорн (Сигеев 46) - Попов (Нето 76), Хобленко, Петряк.

Запасные: Вечный, Васильев, Лотоцкий, Калин, Хромей, Янович, Нето, Пшеничнюк, Янаков, Сигеев, Кисель.

Главный тренер: Александр Бабич.

"Полесье": Волынец - Тейлор (Смоляков 40), Виалле, Чоботенко, Михайличенко - Таллес Коста (Мустафаев 63), Бабенко, Крушинский (Борел 75) - Гуцуляк (Макуана 46), Пайшао, Назаренко (Леднев 62).

Запасные: Кудрик, Поспелов, Бристрич, Луифер, Шастал, Макуана, Мустафаев, Леднев, Борел, Смоляков, Майсурадзе, Матич.

Главный тренер: Имад Ашур.

Предупреждения: Гуцуляк 4, Кисель 79, Макуана 81, Пайшао 89.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков, Украина).