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Стая крушит Черноморец. Полесье делает счет 3:0
И это только первый тайм
polissyafc.com
К 8-й минуте "волки" установили уверенное и комфортное преимущество в два мяча.
Еще до перерыва гости отличились в Одессе в третий раз, практически похоронив любые перспективы хозяев на этот матч.
Алексей Гуцуляк на 35-й минуте сделал счет разгромным. В прошлом туре экс-футболист "Днепра-1" оформил гол+пас в поединке против "Оболони".
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Гости снова заработали 11-метровый удар, но Таллес не смог переиграть Рудько. Впрочем, Алексей удачно сыграл на добивании и первым оказался на мяче.
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