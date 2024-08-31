  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стая крушит Черноморец. Полесье делает счет 3:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стая крушит Черноморец. Полесье делает счет 3:0

Премьер-лига
Обновлено

И это только первый тайм

Стая крушит Черноморец. Полесье делает счет 3:0

polissyafc.com

Новина українською

К 8-й минуте "волки" установили уверенное и комфортное преимущество в два мяча.

Еще до перерыва гости отличились в Одессе в третий раз, практически похоронив любые перспективы хозяев на этот матч.

Алексей Гуцуляк на 35-й минуте сделал счет разгромным. В прошлом туре экс-футболист "Днепра-1" оформил гол+пас в поединке против "Оболони".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Гости снова заработали 11-метровый удар, но Таллес не смог переиграть Рудько. Впрочем, Алексей удачно сыграл на добивании и первым оказался на мяче.

По теме
yellow-arrow
Холод: Ингулец старался не выбивать мяч куда попало, а организованно выходить из обороны в атаку
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец - Полесье 1:4. Не пошло у Бабича в Одессе
yellow-arrow
Утверждено расписание матчей 6-го тура УПЛ
Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости