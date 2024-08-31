Стая крушит Черноморец. Полесье делает счет 3:0

К 8-й минуте "волки" установили уверенное и комфортное преимущество в два мяча.

Еще до перерыва гости отличились в Одессе в третий раз, практически похоронив любые перспективы хозяев на этот матч.

Алексей Гуцуляк на 35-й минуте сделал счет разгромным. В прошлом туре экс-футболист "Днепра-1" оформил гол+пас в поединке против "Оболони".

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Гости снова заработали 11-метровый удар, но Таллес не смог переиграть Рудько. Впрочем, Алексей удачно сыграл на добивании и первым оказался на мяче.