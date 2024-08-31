Бутко сократил отставание одесситов до двух мячей. Богдан забил дальним ударом в компенсированное время

В конце первого тайма "моряки" все же сумели отличиться точным ударом. Опытный защитник сделал счет более приличным. Гол в раздевалку может помочь хозяевам вернуться в игру после перерыва.

Бывший футболист "Зари" и "Шахтера" проводит в составе "Черноморца" 5-й матч. Во всех предыдущих встречах он отыграл поединки от стартового до финального свистка.

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Бутко решил пробить из-за пределов штрафной и отправил мяч в верхний угол ворот.