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Утверждено расписание матчей 6-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Разбили на 4 дня

Утверждено расписание матчей 6-го тура УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 6-го тура. Они состоятся с 13-го по 16-е сентября.

Напомним, что после завершения 5-го тура УПЛ команды уходят на международную паузу.

  • 13 сентября (пятница):

"Оболонь" - "Александрия" 18:00

  • 14 сентября (суббота):

"Ингулец" - "Черноморец" 13:00

"Заря" - "Динамо" 15:30

"Шахтер" - "Карпаты" 18:00

  • 15 сентября (воскресенье):

"Ворскла" - "Рух" 13:00

"Левый Берег" - "Кривбасс" 15:30

"Полесье" - "Верес" 18:00

  • 16 сентября (понедельник):

"ЛНЗ" - "Колос" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) УПЛ Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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