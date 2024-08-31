Утверждено расписание матчей 6-го тура УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 6-го тура. Они состоятся с 13-го по 16-е сентября.

Напомним, что после завершения 5-го тура УПЛ команды уходят на международную паузу.

13 сентября (пятница):

"Оболонь" - "Александрия" 18:00

14 сентября (суббота):

"Ингулец" - "Черноморец" 13:00

"Заря" - "Динамо" 15:30

"Шахтер" - "Карпаты" 18:00

15 сентября (воскресенье):

"Ворскла" - "Рух" 13:00

"Левый Берег" - "Кривбасс" 15:30

"Полесье" - "Верес" 18:00

16 сентября (понедельник):

"ЛНЗ" - "Колос" 18:00