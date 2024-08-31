Премьер-лига
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Утверждено расписание матчей 6-го тура УПЛ
Разбили на 4 дня
Фото: ФК Динамо Київ
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 6-го тура. Они состоятся с 13-го по 16-е сентября.
Напомним, что после завершения 5-го тура УПЛ команды уходят на международную паузу.
- 13 сентября (пятница):
"Оболонь" - "Александрия" 18:00
- 14 сентября (суббота):
"Ингулец" - "Черноморец" 13:00
"Заря" - "Динамо" 15:30
"Шахтер" - "Карпаты" 18:00
- 15 сентября (воскресенье):
"Ворскла" - "Рух" 13:00
"Левый Берег" - "Кривбасс" 15:30
"Полесье" - "Верес" 18:00
- 16 сентября (понедельник):
"ЛНЗ" - "Колос" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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