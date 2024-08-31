Холод: Ингулец старался не выбивать мяч куда попало, а организованно выходить из обороны в атаку

Защитник "Руха" Виталий Холод поделился впечатлениями от победы над "Ингульцом" (5:0) в 5-м туре УПЛ и дебютного гола в элитном дивизионе.

"Очень рад, что удалось забить гол. После подачи со штрафного я увидел свободную зону и побежал туда. Была хорошая передача от Остапа Притулы и я смог замкнуть этот навес.

"Ингулец" это хороший соперник, который играет в открытый футбол. Они старались не выбивать мяч куда попало, а организованно выходить из обороны в атаку. Во втором тайме "Рух" прижал "Ингулец" к его воротам и за короткий промежуток времени мы смогли забить четыре гола. С каждым забитым голом команда чувствовала все большую уверенность и в итоге "Рух" одержал убедительную победу.

Атмосфера на трибунах была замечательной. Мы чувствовали поддержку болельщиков и своих родных и это было очень приятно. Эту победу хочется посвятить нашим фанатам", - сказал Холод.