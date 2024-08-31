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Холод: Ингулец старался не выбивать мяч куда попало, а организованно выходить из обороны в атаку
Но Рух разгромил соперника
Фото: Рух
Защитник "Руха" Виталий Холод поделился впечатлениями от победы над "Ингульцом" (5:0) в 5-м туре УПЛ и дебютного гола в элитном дивизионе.
"Очень рад, что удалось забить гол. После подачи со штрафного я увидел свободную зону и побежал туда. Была хорошая передача от Остапа Притулы и я смог замкнуть этот навес.
"Ингулец" это хороший соперник, который играет в открытый футбол. Они старались не выбивать мяч куда попало, а организованно выходить из обороны в атаку. Во втором тайме "Рух" прижал "Ингулец" к его воротам и за короткий промежуток времени мы смогли забить четыре гола. С каждым забитым голом команда чувствовала все большую уверенность и в итоге "Рух" одержал убедительную победу.
Атмосфера на трибунах была замечательной. Мы чувствовали поддержку болельщиков и своих родных и это было очень приятно. Эту победу хочется посвятить нашим фанатам", - сказал Холод.
После 4-х сыгранных матчей в УПЛ "Рух" имеет в активе 9 очков. Следующую игру команда проведет против "Ворсклы". Встреча состоится 15-го сентября.
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