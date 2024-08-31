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Поздеев: Нам нужно улучшать движение без мяча, без этого ничего другого не будет
Опять неудача
Фото: Колос
Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал поражение в матче 5-го тура УПЛ против "Александрии" (1:2).
"У нас происходит омоложение команды, есть кадровые проблемы, и сегодня была задействована молодежь. Из положительного - то что Гусол забил, Шершень весь матч отыграл, хотя сначала волновался, но потом на своем уровне сыграл. А так вообще - мы снова пропускаем легкие голы, с начала чемпионата это происходит. Это очень печально, и это сказывается на нас всех. Это футбол, здесь нужно работать, как с мячом, так и без мяча.
Смена голкипера связана с поиском чего-то оптимального. У нас такой состав, что нет незаменимых позиций. Мы в поиске оптимального состава.
Нам нужно улучшать движение без мяча, без этого ничего другого не будет. У нас не на всех позициях есть оптимальные кадры, и это немного усложняет ситуацию. Мы можем показывать на теориях и прорабатывать на тренировках, но если ты в игре в ключевом эпизоде не понимаешь важность ситуации, и не дорабатываешь на своей позиции на максимальных усилиях - все остальное будет неважным", - сказал тренер.
Ковалевцы в новом сезоне еще не побеждали - проиграли 3 матча и дважды сыграли вничью в УПЛ и вылетели из Кубка Украины.
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