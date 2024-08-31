Второй разгром кряду от житомирского клуба. Черноморец – Полесье 1:4. Обзор матча и видео голов

Подопечные Ашура закрепляются среди лидеров чемпионата. "Стая" приехала в гости к "морякам" и забила трижды еще до перерыва. Хозяева смогли ответить только дальним ударом Богдана Бутко.

"Полесье" нанесло 18 ударов по воротам (11 в створ), тогда как "черно-синие" лишь 7 раз пытались попасть по владениям Волынца.

Кипер одесситов Артур Рудько, несмотря на разгром, часто спасал свою команду. На его счету 7 сейвов. Также он сначала отразил второй пенальти, но пропустил на добивании. Стоит отметить, что "Полесье" активно нарушало правила, хотя полностью держало игру под своим контролем (18-6 за фолами).

Житомирский клуб временно выходит на вторую строчку (10 очков). После перерыва на матчи сборных команда будет принимать "Верес", а подопечные Бабича поедут в гости к "Ингульцу".

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Смотрите обзор матча 5 тура УПЛ 2024/25

Одесса. Стадион "Черноморец"

Черноморец – Полесье 1:4

Голы: Бутко, 45+4 – Назаренко, 3(п), Паушау, 8, Гуцуляк, 35, Леднев, 90+5