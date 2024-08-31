Имад Ашур: Находимся в процессе формирования чего-то нового

По завершении матча 5-го тура УПЛ "Черноморец" – "Полесье" (1:4) в конференц-зале одесского стадиона прошла традиционная пресс-конференция. Первым на общение с представителями СМИ пришел главный тренер житомирской команды Имад Ашур.

– Снова у нас есть существенная разница между таймами. Снова отдаем очень много для того, чтобы навязывать свою игру, чтобы пытаться доминировать так, как мы хотим. И снова во втором тайме пытаемся доминировать, когда мы страдаем. Хотим эту вторую часть убрать, но для этого нужно время. Пока мы только в процессе и можем лишь пытаться навязывать то, что мы хотим. Я сегодня рад за ребят. Есть результат, и я рад, что его получаем благодаря игре, которую мы себе представляем. Пока не всю игру, но мы много раз говорили о том, что находимся в процессе формирования чего-то нового. И это нормально. Опять же: ребята молодцы, и им благодарность за то, что доминировали в обоих случаях.

– Сегодня было много фолов именно в исполнении игроков "Полесья". Как вы можете это объяснить?

– Игра заставляла, возможно. Мы требуем, как вы видите, прессинговать подальше от наших ворот, пока есть силы. И где бы мы это ни делали, всегда требуем, чтобы каждая дуэль, желательно, заканчивалась в нашу пользу. Мы знаем, что этого хочет и любой наш соперник, и иногда нам приходится выигрывать эту дуэль за счет нарушений, которые происходят тогда, когда игрок двигается по инерции и может не рассчитать либо дистанцию, либо принимает сознательное решение. Чтобы сказать, что у нас есть какая-то стратегия по количеству фолов, то честно – никогда такого не было (улыбается). Предполагаю, что это были требования игры, и возможно, если мы получили положительный результат, то это было сегодня необходимо.

- Была информация, что вы хотели отказаться от услуг игрока сборной Украины Богдана Михайличенко вместе с Артемом Козаком и Филиппом Будковским, однако под давлением руководства клуба отказались от этой идеи. Соответствует ли она действительности?

- (Немного удивленно). Абсолютно не соответствует. Более того, назву эту информацию бредом. Если все требуют конкретики (хотя я люблю говорить о вселенной), то повторюсь: в данном случае это бред.

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– Конголезский легионер Бени Макуана уже восстановился от травмы. В прошлых поединках вы давали ему сыграть 15 и 20 минут, а в сегодняшнем он провел на поле весь второй тайм. Когда он сможет играть в основе?

– Трудно сказать. Мне сложно что-либо говорить, ведь выводы такого характера делаем совместно с руководством нашего научного департамента. Вроде противопоказаний, чтобы Бени выходил на поле, сейчас нет. Но насколько его кондиций хватит, это покажет лишь время. Мы ведь понимаем, что восстановление у него после достаточно существенной травмы. В физическом плане все нормально, однако время, которое ты проводишь за пределами полноценного тренировочного процесса, нужно компенсировать. Это индивидуально зависит также от физиологии игрока. Но так, как сейчас тренируется Макуана, я надеюсь, что это произойдет как можно скорее.