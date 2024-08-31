Перенесенный матч Динамо – Ворскла состоится во второй половине сентября

Столичная команда будет принимать полтавчан 18 сентября. Поединок не смогли организовать по плановому расписанию, поскольку киевляне нуждались во времени на подготовку и возобновление к очередному матчу квалификации Лиги чемпионов.

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Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Добавим, что в октябре соперники снова выйдут на поле друг против друга. Речь идет об игре 1/8 финала Кубка Украины.

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После международной паузы подопечные Шовковского встретятся с луганской "Зарей". Полтавчане до противостояния с "Динамо" проведут домашний матч с "Рухом".