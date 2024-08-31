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Ротань - об игре с Колосом: Нам нужно учиться выигрывать такие матчи более спокойно, играть рационально

Премьер-лига

Александрия добыла очередные 3 очка

Ротань - об игре с Колосом: Нам нужно учиться выигрывать такие матчи более спокойно, играть рационально

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань оценил добытую домашнюю победу над "Колосом" (2:1) в 5-м туре УПЛ.

"Побеждать всегда приятно, но сегодня у нас были определенные трудности, и мы этого опасались, что после победы над "Шахтером" будет какая-то расслабленность. Но мы хорошо начали игру, забили быстрый мяч. Единственное, что не понравилось - это то, что после того, как мы забили мяч, мы не продолжали играть агрессивно в атаке, доставлять мяч. Тем более, что у нас появлялось очень много пространства, куда нужно бежать. Это было до 2-го мяча.

Мы заметили и в перерыве сказали, что сейчас нам нужно быть более агрессивными, больше доставлять мяч в штрафную площадку, больше использовать пространство. Нам нужно учиться выигрывать такие матчи более спокойно, играть рационально. Особенно когда команды переходят 1 в 1, нам нужно более остро и агрессивно действовать в завершающей фазе, хотеть забивать мячи. Потому что менталитет, где мы хотим удержать счет за счет контроля или неагрессивно действовать в 3-й зоне - это нас не устраивает. Мы должны в этом аспекте прибавить", - сказал Ротань.

"Александрия" уходит на международную паузу в статусе лидера УПЛ. Команда победила во всех 4-х сыгранных матчах и получила максимум очков (12).

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Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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