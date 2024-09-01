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Избиение. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Полесье 1:4
Команда Александра Бабича потерпела болезненное поражение
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
У "Черноморца" и раньше не все клеилось, но, по крайней мере, поражения нельзя было характеризовать как сокрушительные. А вот от "Полесья" – именно такое. Команда Имада Ашура устроила своему сопернику избиение.
За радостными эмоциями одних, и за грустью других наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Фотогалерея – в этой новости.
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alex.belogubko (одесса)
01.09.2024 в 00:52
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