Избиение. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Полесье 1:4

У "Черноморца" и раньше не все клеилось, но, по крайней мере, поражения нельзя было характеризовать как сокрушительные. А вот от "Полесья" – именно такое. Команда Имада Ашура устроила своему сопернику избиение.

За радостными эмоциями одних, и за грустью других наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Фотогалерея – в этой новости.

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