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Александр Бабич: Бразилец Фернандо собрал вещи и уехал с базы

Премьер-лига

"Морякам" еще есть над чем работать

Александр Бабич: Бразилец Фернандо собрал вещи и уехал с базы

Фото: ФК Чорноморець

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

На послематчевой пресс-конференции по завершении игры 5-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" – "Полесье" главный тренер одесской команды Александр Бабич ответил на вопросы журналистов.

– Очень трудно что-то комментировать. Поражение очень болезненное. Такой команде, как "Полесье" давать такие подарки с самого начала матча, очень стыдно. Я считаю, что в предыдущих минимальных поражениях мы не "привозили" такие моменты, а вот что сегодня случилось - это немного странно. Будем разбираться. Второй тайм в нашем исполнении был несколько иным – агрессивным, "вертикальным". Мы могли забить и сделать счет 2:3, но чуть-чуть не повезло. Хотя что-то могло бы из этого и выйти. Но что 1:3, что 1:4 – это уже не имеет значения. В концовке матча соперник поймал нас на контратаке. Конечно, такая команда, как "Полесье", сразу же использует свои моменты.

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– Насколько известно, из-за воздушных тревог накануне из расположения команды уехал бразилец, который приезжал в "Черноморец" с целью выступлений в нем. Что скажете по этому поводу?

– Немного странно. Приехал Фернандо, мы с ним побеседовали на позитиве. Сказали ему: мол, сегодня утром у нас тренировки. А после этого он собрал вещи и вечером уехал с базы. Немного испугался. Наши бразильцы Кайо Гомес и Жоао Нето тоже слышали взрывы, но к ним нет никаких вопросов по тренировочному процессу. Это им не слишком мешает. Хотя воздушные тревоги и обстрелы – это, конечно, проблема. Но что поделаешь, такова наша жизнь.

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– Как вы оцениваете дебют очередного новичка Кирилла Сигеева, недавно присоединившегося к составу "Черноморца"?

– Оцениваю как хороший. В том плане, что парень он молодой, очень неплохо играет на мяче. И немного удивлен, как он играл без мяча. Достаточно агрессивно, не отходил от борьбы за нейтральные мячи. И я могу сказать, что сегодня Кирилл вышел и показал, что он может лучше играть на атаку. Но я доволен, как он сыграл в центре поля, потому что там наши игроки были слишком любезны в первом тайме.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
01.09.2024 в 00:01
БАБИЧ последуй примеру бразильца собери вещи и исчезни с ЧО--сделай болельщикам подарок подавай в отставку --хватит издеваться над ОДЕССОЙ--ты полный 0
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
01.09.2024 в 00:01
БАБИЧ последуй примеру бразильца собери вещи и исчезни с ЧО--сделай болельщикам подарок подавай в отставку --хватит издеваться над ОДЕССОЙ--ты полный 0
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