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Кривбасс – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Кривбас
1 сентября "Кривбасс" в пятом туре УПЛ 2024/25 дома будет принимать действующего чемпиона Украины донецкий "Шахтер".
Перед этим матчем вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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