Кривбасс – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

1 сентября "Кривбасс" в пятом туре УПЛ 2024/25 дома будет принимать действующего чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

Перед этим матчем вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.