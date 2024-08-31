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Кривбасс – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Кривбасс – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Кривбас

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1 сентября "Кривбасс" в пятом туре УПЛ 2024/25 дома будет принимать действующего чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

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Перед этим матчем вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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