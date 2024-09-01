Александрия стартовала с четырех побед. Подобное в чемпионате делали всего 7 команд

Команда из Кировоградской области набрала 12 очков после четырех встреч в УПЛ и повторила собственный рекорд в сезоне 2018/19. Следует напомнить, что тогда коллектив стал бронзовым призером.

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Такой старт был по силам лишь некоторым участникам элитного дивизиона. По 10 раз так начинали сезон "Динамо" и "Шахтер". Еще в четырех чемпионатах подобное удавалось "Днепру". Во второй раз это сделала "Александрия".

Еще по одному грозному старту на счету "Металлиста" (2005/06), донецкого "Металлурга" (2008/09) и "Десны" (2021/22).

