Рух уже забил 13 голов. Это шестой самый результативный старт в истории чемпионата

Подопечные Пономарева в начале сезона оформили три разгромных победы в четырех турах. Только в пяти сезонах участники УПЛ забивали больше на этом этапе соревнований.

17 голов – "Динамо" (2009/10);

– "Динамо" (2009/10); 14 – "Шахтер" (1997/98 и 2012/13) и "Динамо" (2006/07 и 2023/24);

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13 – "Рух" (2024/25);

– "Рух" (2024/25); 12 – "Днепр" (1997/98), "Динамо" (2002/03), "Шахтер" (2016/17).

14 сентября "желто-черные" попытаются улучшить статистические показатели в матче против "Ворсклы" в Полтаве.