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Рух уже забил 13 голов. Это шестой самый результативный старт в истории чемпионата

Премьер-лига
Обновлено

Львовяне не жалеют оппонентов

Рух уже забил 13 голов. Это шестой самый результативный старт в истории чемпионата

fcrukh.com

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Подопечные Пономарева в начале сезона оформили три разгромных победы в четырех турах. Только в пяти сезонах участники УПЛ забивали больше на этом этапе соревнований.

  • 17 голов – "Динамо" (2009/10);
  • 14 – "Шахтер" (1997/98 и 2012/13) и "Динамо" (2006/07 и 2023/24);

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  • 13 – "Рух" (2024/25);
  • 12 – "Днепр" (1997/98), "Динамо" (2002/03), "Шахтер" (2016/17).

14 сентября "желто-черные" попытаются улучшить статистические показатели в матче против "Ворсклы" в Полтаве.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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