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Третьяков – о выплате долгов Днепра-1: Никаких изменений нет

Премьер-лига

Максим прокомментировал поражение Александрии

Третьяков – о выплате долгов Днепра-1: Никаких изменений нет

Фото: ФК Колос

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Полузащитник "Колоса" ответил на вопросы после игры с лидером чемпионата.

"Первый матч [в старте]. Хотелось выиграть, но не получилось, поэтому оценивать сложно. Чувствую себя более-менее хорошо, но надо набирать оптимальные кондиции. Думаю, что через несколько матчей уже буду чувствовать себя гораздо лучше.

Команде не хватает хорошей игры в обороне. Также хотелось бы усовершенствовать переход из обороны в атаку и больше угрожать воротам соперника. Если ты не можешь перейти из обороны в атакующие действия, то и моментов впереди не будет".

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"На такую ​​игру с их стороны рассчитывали, но не ожидали пропустить с первого же стандарта.

[Относительно задолженности “Днепра-1” перед игроками] На сегодняшний день никаких изменений нет”, – сказал футболист.

Третьякова на 61-й минуте заменил Артем Гусол, забивший единственный гол Ковалевки в этом матче.

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Колос (Ковалевка) Максим Третьяков СК Днепр-1
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Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Александр Симченко
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