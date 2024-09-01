Третьяков – о выплате долгов Днепра-1: Никаких изменений нет

Полузащитник "Колоса" ответил на вопросы после игры с лидером чемпионата.

"Первый матч [в старте]. Хотелось выиграть, но не получилось, поэтому оценивать сложно. Чувствую себя более-менее хорошо, но надо набирать оптимальные кондиции. Думаю, что через несколько матчей уже буду чувствовать себя гораздо лучше.

Команде не хватает хорошей игры в обороне. Также хотелось бы усовершенствовать переход из обороны в атаку и больше угрожать воротам соперника. Если ты не можешь перейти из обороны в атакующие действия, то и моментов впереди не будет".