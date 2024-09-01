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Третьяков – о выплате долгов Днепра-1: Никаких изменений нет
Максим прокомментировал поражение Александрии
Фото: ФК Колос
Полузащитник "Колоса" ответил на вопросы после игры с лидером чемпионата.
"Первый матч [в старте]. Хотелось выиграть, но не получилось, поэтому оценивать сложно. Чувствую себя более-менее хорошо, но надо набирать оптимальные кондиции. Думаю, что через несколько матчей уже буду чувствовать себя гораздо лучше.
Команде не хватает хорошей игры в обороне. Также хотелось бы усовершенствовать переход из обороны в атаку и больше угрожать воротам соперника. Если ты не можешь перейти из обороны в атакующие действия, то и моментов впереди не будет".
"На такую игру с их стороны рассчитывали, но не ожидали пропустить с первого же стандарта.
[Относительно задолженности “Днепра-1” перед игроками] На сегодняшний день никаких изменений нет”, – сказал футболист.
Третьякова на 61-й минуте заменил Артем Гусол, забивший единственный гол Ковалевки в этом матче.
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