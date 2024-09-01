Филиппов: Знали, что с Колосом игра будет в два раза тяжелее, чем с Шахтером

Александр Филиппов поделился впечатлениями после матча.

“У нас есть опытный тренерский штаб, усилились квалифицированными игроками, так что мы сейчас – сплав молодости и опыта. У нас есть понимание игры, мы четко отдаем себе отчет в идеях штаба. У каждого есть желание побеждать и развиваться индивидуально.

Посмотрим, что будет в конце чемпионата. Двигаемся от игры к игре и стараемся брать максимум. Всегда хочется лучшего, я буду к этому стремиться, но командные успехи для меня на первом месте. Моя главная задача – помогать коллективу побеждать и расти с каждым днем".