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Филиппов: Знали, что с Колосом игра будет в два раза тяжелее, чем с Шахтером
Нападающий Александрии – об очередной победе в УПЛ
Фото - ФК Олександрія / автор невідомий
Александр Филиппов поделился впечатлениями после матча.
“У нас есть опытный тренерский штаб, усилились квалифицированными игроками, так что мы сейчас – сплав молодости и опыта. У нас есть понимание игры, мы четко отдаем себе отчет в идеях штаба. У каждого есть желание побеждать и развиваться индивидуально.
Посмотрим, что будет в конце чемпионата. Двигаемся от игры к игре и стараемся брать максимум. Всегда хочется лучшего, я буду к этому стремиться, но командные успехи для меня на первом месте. Моя главная задача – помогать коллективу побеждать и расти с каждым днем".
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"Знали, что "Колос" сильный соперник и что игра будет в два раза тяжелее, чем была с "Шахтером". Это опытная команда с сильным составом, которой на данном этапе не все удается. Это тяжелый соперник и мы настраивались на непростой бой.
Когда выигрываешь 2:0, то немного чувствуешь себя увереннее, но при счете 2:1 понимаешь, что нужно терпеть и не давать создавать моменты у своих ворот. Хорошо, что нам это удалось и мы одержали победу”, – заявил форвард.
Нападающий провел второй полный поединок в составе "горожан".
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