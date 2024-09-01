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Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В прошлом чемпионате в Кривом Роге команды подарили настоящую голевую феерию – 3:3. Однако сейчас "Кривбасс" и "Шахтер" находятся явно не в своей лучшей форме. Подопечные Пушича уже два матча из четырех проиграли, а криворожцы провалились в еврокубках.

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Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Vbet Лига. Пятый тур

01.09.2024. 18:00

"Кривбасс" - "Шахтер"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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