Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В прошлом чемпионате в Кривом Роге команды подарили настоящую голевую феерию – 3:3. Однако сейчас "Кривбасс" и "Шахтер" находятся явно не в своей лучшей форме. Подопечные Пушича уже два матча из четырех проиграли, а криворожцы провалились в еврокубках.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Vbet Лига. Пятый тур

01.09.2024. 18:00

"Кривбасс" - "Шахтер"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>