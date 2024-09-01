Ожидает отставки. Тренер Оболони отреагировал на слухи о своем увольнении

В понедельник решится судьба тренера "Оболони" Валерия Иващенко.

По имеющейся информации, после ряда поражений в чемпионате Украины появились слухи о возможной отставке Валерия Иващенко. Наставник "пивоваров" прокомментировал встречу с президентом "Оболони" Александром Слободяном.

"Возможно, такая встреча состоится 2 сентября. Поскольку в чемпионате УПЛ пауза, вызванная матчами сборных, то снова собираемся 3 сентября. В следующую субботу планируем провести спарринг. Соперник еще уточняется", - сказал Иващенко.

Напомним, в пятом туре УПЛ "Оболонь" уступила "Заре" со счетом 2:0, сейчас "пивовары" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе один зачетный балл.