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Ожидает отставки. Тренер Оболони отреагировал на слухи о своем увольнении

Премьер-лига

Иващенко поделился когда встретится с президентом Оболони Александром Слобдяном

Ожидает отставки. Тренер Оболони отреагировал на слухи о своем увольнении

Фото: fc.obolon.ua

Новина українською

В понедельник решится судьба тренера "Оболони" Валерия Иващенко.

По имеющейся информации, после ряда поражений в чемпионате Украины появились слухи о возможной отставке Валерия Иващенко. Наставник "пивоваров" прокомментировал встречу с президентом "Оболони" Александром Слободяном.

"Возможно, такая встреча состоится 2 сентября. Поскольку в чемпионате УПЛ пауза, вызванная матчами сборных, то снова собираемся 3 сентября. В следующую субботу планируем провести спарринг. Соперник еще уточняется", - сказал Иващенко.

Напомним, в пятом туре УПЛ "Оболонь" уступила "Заре" со счетом 2:0, сейчас "пивовары" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе один зачетный балл.

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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