Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ожидает отставки. Тренер Оболони отреагировал на слухи о своем увольнении
Иващенко поделился когда встретится с президентом Оболони Александром Слобдяном
Фото: fc.obolon.ua
В понедельник решится судьба тренера "Оболони" Валерия Иващенко.
По имеющейся информации, после ряда поражений в чемпионате Украины появились слухи о возможной отставке Валерия Иващенко. Наставник "пивоваров" прокомментировал встречу с президентом "Оболони" Александром Слободяном.
"Возможно, такая встреча состоится 2 сентября. Поскольку в чемпионате УПЛ пауза, вызванная матчами сборных, то снова собираемся 3 сентября. В следующую субботу планируем провести спарринг. Соперник еще уточняется", - сказал Иващенко.
Напомним, в пятом туре УПЛ "Оболонь" уступила "Заре" со счетом 2:0, сейчас "пивовары" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе один зачетный балл.
Популярное сейчас
- Экс-вратарь Вереса о бывшем владельце: Человек с криминальным прошлым, был лишен свободы
- Александр Бабич: Бразилец Фернандо собрал вещи и уехал с базы
- Стадион будет пуст: польский инсайдер о предполагаемом городе, где Динамо будет принимать соперников в ЛЕ
- Палкин после разрушения отеля в Кривом Роге: Для нас лучше молчать о передвижениях
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Комо может прекратить сотрудничество с Вараном. Он сыграл всего 23 минуты