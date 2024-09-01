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Леднев - об игре против Черноморца: Получилась очень уверенная победа
Прокомментировал выездную победу
ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев рассказал о том, как ему удалось забить дебютный гол в составе житомирян.
Получилась очень уверенная победа –мы рады. Лично я рад забить этот первый мяч, потому что я очень долго его ждал и наконец это произошло.
Перед выходом на замену было ощущение, что сегодня этот гол может прийти?
Было хорошее настроение, когда выходило. Пытаюсь забивать в каждой игре, доволен, что сегодня это получилось.
Два ранних гола смогли расслабить команду, чтобы дальше без напряжения играть в свой футбол?
Не скажу, что эти голы нас расслабили. В "Черноморца" есть хорошие игроки, у которых есть самолюбие и они хотели отыграться. Хорошо, что мы смогли это выдержать и забить еще один мяч.
Поле в Одессе тяжелое, как чувствуешь себя после матча?
Возможно, положительные эмоции все перечеркивают, но действительно поле было твердым и вырывалось. Ничего, главное – есть результат, другое – не проблема.
Команда завершила первый отрезок чемпионата с 3 победами и ничьей, как его оценишь?
Я считаю, что старт хороший. Конечно, хотелось бы одержать все победы, но и такой результат можно считать хорошим для команды.
Напомним, Леднев перешел в "Полесье" из "Днепра-1", который этим летом прекратил существование. Контракт между игроком и клубом рассчитан до середины 2026 года.
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