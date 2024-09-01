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Леднев - об игре против Черноморца: Получилась очень уверенная победа

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Прокомментировал выездную победу

Леднев - об игре против Черноморца: Получилась очень уверенная победа

ФК Полісся

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Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев рассказал о том, как ему удалось забить дебютный гол в составе житомирян.

Получилась очень уверенная победа –мы рады. Лично я рад забить этот первый мяч, потому что я очень долго его ждал и наконец это произошло.

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Перед выходом на замену было ощущение, что сегодня этот гол может прийти?

Было хорошее настроение, когда выходило. Пытаюсь забивать в каждой игре, доволен, что сегодня это получилось.

Два ранних гола смогли расслабить команду, чтобы дальше без напряжения играть в свой футбол?

Не скажу, что эти голы нас расслабили. В "Черноморца" есть хорошие игроки, у которых есть самолюбие и они хотели отыграться. Хорошо, что мы смогли это выдержать и забить еще один мяч.

Поле в Одессе тяжелое, как чувствуешь себя после матча?

Возможно, положительные эмоции все перечеркивают, но действительно поле было твердым и вырывалось. Ничего, главное – есть результат, другое – не проблема.

Команда завершила первый отрезок чемпионата с 3 победами и ничьей, как его оценишь?

Я считаю, что старт хороший. Конечно, хотелось бы одержать все победы, но и такой результат можно считать хорошим для команды.

Напомним, Леднев перешел в "Полесье" из "Днепра-1", который этим летом прекратил существование. Контракт между игроком и клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Полесье (Житомир) Богдан Леднев
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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