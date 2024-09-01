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Верес - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Лівий Берег
В прошлом туре обе команды одержали свои первые победы в этой кампании украинского первенства. Для команды Виталия Первака этот триумф вообще стал историческим - дебютным в истории клуба в рамках элитного дивизиона. В первый день сентября ровенский "Верес" в очном противостоянии будет принимать "Левый Берег".
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, пятый тур
1 сентября 2024 года. Ровно, "Авангард"
"Верес" 13:00 "Левый берег"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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