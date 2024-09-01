Верес - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В прошлом туре обе команды одержали свои первые победы в этой кампании украинского первенства. Для команды Виталия Первака этот триумф вообще стал историческим - дебютным в истории клуба в рамках элитного дивизиона. В первый день сентября ровенский "Верес" в очном противостоянии будет принимать "Левый Берег".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, пятый тур

1 сентября 2024 года. Ровно, "Авангард"

"Верес" 13:00 "Левый берег"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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