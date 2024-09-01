  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре обе команды одержали свои первые победы в этой кампании украинского первенства. Для команды Виталия Первака этот триумф вообще стал историческим - дебютным в истории клуба в рамках элитного дивизиона. В первый день сентября ровенский "Верес" в очном противостоянии будет принимать "Левый Берег".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, пятый тур

1 сентября 2024 года. Ровно, "Авангард"

"Верес" 13:00 "Левый берег"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Бывший игрок Днепра-1: Мне должны 10 зарплат
yellow-arrow
Динамо Киев - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Леднев - об игре против Черноморца: Получилась очень уверенная победа
Верес (Ровно) УПЛ Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости