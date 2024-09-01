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Динамо Киев - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо Киев – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятом туре УПЛ "Динамо" примет ЛНЗ. Интересно, что это будет первый домашний матч чемпионата в сезоне и одновременно первый выездной поединок ЛНЗ. "Динамо" завершило свои еврокубковые матчи квалификации и теперь некоторое время может сосредоточиться исключительно на внутренней арене. ЛНЗ, в свою очередь, мощно начал сезон, поэтому матч ожидается интересный.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, пятый тур
1 сентября 2024 года. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"
"Динамо" Киев 15:30 "ЛНЗ"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ, FootballHub, 2+2, ютуб-страница Динамо
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