Динамо Киев - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В пятом туре УПЛ "Динамо" примет ЛНЗ. Интересно, что это будет первый домашний матч чемпионата в сезоне и одновременно первый выездной поединок ЛНЗ. "Динамо" завершило свои еврокубковые матчи квалификации и теперь некоторое время может сосредоточиться исключительно на внутренней арене. ЛНЗ, в свою очередь, мощно начал сезон, поэтому матч ожидается интересный.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, пятый тур

1 сентября 2024 года. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"

"Динамо" Киев 15:30 "ЛНЗ"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ, FootballHub, 2+2, ютуб-страница Динамо

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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