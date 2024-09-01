Бывший игрок Днепра-1: Мне должны 10 зарплат

Бывший голкипер "Днепра-1" Валерий Юрчук рассказал о том, как разворачивается его карьера после прекращения существования "Днепра-1".

Где вы и чем занимаетесь сейчас?

В "Днепре": тренируюсь, поддерживаю форму, ищу какие-то интересные варианты продолжения карьеры.

Как разошлись с "Днепром-1", что можете вспомнить о последних неделях жизни команды?

Сначала говорили, что надо подождать. Будут условия и команда, шли переговоры о продлении контрактов, в том числе и моего. В один момент все изменилось: долго ждали, в итоге сказали, что команды не будет, по деньгам неизвестно. Мой контракт завершился в конце июня. Мне должны 10 зарплат, в связи с чем я написал официальную претензию в клуб, жду ответа. Если не будет расчета, буду подавать в палату по разрешению споров. Руководство "Днепра-1" трубку не берет.

Какую последнюю информацию по выплатам вы слышали?

На клуб зашли деньги, которые планируют потратить на расчет с долгами, но не с футболистами, а с работниками клуба, а также за аренду базы и стадиона. Последним вопросом, насколько мне известно, занимается коммерческий директор Вячеслав Фридман, а по погашению долгов перед футболистами - исполнительный директор Андрей Анатольевич Русол, но он на связь не выходит.

15 июля почти все работники клуба уволились. Кто, по вашему мнению, тогда будет отвечать на письмо-претензию?

В клубе остались работать директор Антон Фурсов и бухгалтер. Есть кому отвечать, но это будет ответ не от себя, поэтому жду информацию от руководства.

"Днепр-1" подает какие-то слабые признаки жизни, юридическое лицо существует, есть работники, заходят какие-то деньги за трансферы. Что об этом думаете?

Это не совсем признаки жизни, это, скорее, моменты по трансферам, которые они проводили. Профессиональный статус остается на бумаге.

Летом были предложения по продолжению карьеры?

Не вижу смысла об этом говорить. Определенные разговоры были, две команды из УПЛ имели интерес. Вопросом моего трудоустройства занимается Роман Зозуля. Он развивает свой агентский проект и пытается помочь многим экс-днепрянам. Точно знаю, что он занимался по Пасичу, Когуту, Кравцу. Знаю Романа, хорошо к нему отношусь, если мы можем помочь друг другу, то почему нет?

Два клуба УПЛ имели интерес, можете их назвать? Или почему не получилось договориться?

Некоторые смотрят на возраст, статистику выступлений, потому что я не играл определенное время. Никто же на тренировки и на игры на сборах не смотрит. Пока что в поисках.

Какие дальнейшие планы?

Я - свободный агент, могу заявиться в любое время. Только недавно завершили все бумажные нюансы с "Днепром-1".

О завершении карьеры не думали?

О завершении карьеры пока не думал, здоровье еще позволяет играть и желание также имеется.

Чему ситуация с "Днепром-1" должна научить украинскую футбольную общественность?

Хочу обратиться к УАФ. Почему футболисты совсем беспомощны и не защищены от подобных ситуаций? Никакой реакции, помощи не было. Просто наблюдение за ситуацией. С новым президентом обещали изменения, где они? Тот самый страховой взнос от клубов, чтобы была гарантия, что они смогут доиграть сезон, где он? Нет. Надеюсь, что если история с ФК "Днепр" ничему не научила, то хотя бы "кейс" СК "Днепр-1" будет основанием для изменений в украинском футболе в вопросе защиты футболистов.