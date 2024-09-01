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Верес – Левый берег: стартовые составы команд

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Верес – Левый берег: стартовые составы команд

nkveres.com

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В матче пятого тура УПЛ "Верес" встретится с "Левым берегом". Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Верес": Кожухарь - Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - В. Шарай, Куция, Яго, Дахновский - Степанюк, Гайдучик.

Запасные хозяев: Юцишин, Когут, Мельник, Чечер, Протасевич, Смиян, Кучеров, Клец, Луан, Мрвальевич, Годя, Баран.

"Левый берег": Механов - Соколов, Семенов, Шаповал, Дударенко - Синица, Дедух, Спиваков, Банада, Когут - Сухоручко.

Запасные гостей: Фастов, Сташков, Астахов, Акимов, Сидней, Косовский, Галас, Войцеховский, Непейпиев, Литовченко, Приходько.

Перед этим матчем "Верес" занимает 11 место в УПЛ, а "Левый берег" идет на 12 строчке.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

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