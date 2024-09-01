  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Кривбасса: У нас есть свой план на матч и неважно, это Шахтер или другой соперник УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Кривбасса: У нас есть свой план на матч и неважно, это Шахтер или другой соперник УПЛ

Премьер-лига

О центральном матче 5 тура

Защитник Кривбасса: У нас есть свой план на матч и неважно, это Шахтер или другой соперник УПЛ

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук рассказал о том, как проходит подготовка команды к домашнему матчу против "Шахтера".

Александр, впереди игра "Кривбасс" - "Шахтер". Это центральный матч 5 тура?

Вероятно, да. Но, хочу сказать, для нас важна каждая игра. У нас есть свой план на матч и неважно, это "Шахтер" или другой соперник УПЛ. Мы настраиваемся одинаково на каждого соперника - это только победа.

Какой, на твой взгляд, будет игра в воскресенье?

"Шахтер" - это действующий чемпион Украины, очень качественная команда с хорошими футболистами, как индивидуально, так и командно. Настраиваемся на хорошую игру. Мы понимаем, что будет борьба. Где-то они, конечно, имели больше времени, чтобы подготовиться и восстановиться. Но мы будем делать все зависящее от нас, все что в наших силах, чтобы подарить болельщикам и Кривому Рогу положительные эмоции и победу.

Матч с "Ингульцом" ты пропускал из-за дисквалификации. Как это, переживать за партнеров с трибуны?

Хочу сказать, что это нелегко. Я смотрел игру, она была тяжелая, ведь соперник навязал хорошую борьбу. Где-то, возможно, мы не реализовали свои моменты. И когда ты сидишь на трибуне и смотришь на борьбу, то хочется выйти и помочь ребятам. Что касается меня, то я заходил в раздевалку, поэтому старался поддерживать и мотивировать их. Всеми своими мыслями я был с командой.

Напомним, матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию игры.

По теме
yellow-arrow
Верес - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Тестирование новичка продолжается. Верес - Левый берег. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Верес – Левый берег: стартовые составы команд
Александр Романчук Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости